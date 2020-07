Mikalsen held fram i England – klar for Tottenham

sport

Det kunngjorde Tottenham på nettstaden sin måndag ettermiddag.

Mikalsen forlét Manchester United tidlegare i sommar etter éin sesong og berre éin kamp for klubben. Ho ønskte nye utfordringar og har no skrive under ein eittårskontrakt med «Spurs».

– Å kome til Spurs er ei spennande utfordring for meg, og eg ser verkeleg fram til sesongen som kjem. Det er ein god atmosfære i klubben, og eg kan knapt vente på å kome i gang saman med dei nye lagkameratane mine, seier 24-åringen til Tottenhams nettstad.

Klubben opplyser at Mikalsen skal spele med draktnummer 1. Tottenham enda på 7.-plass sist sesong, som vart stansa etter 15 serierundar som følgje av koronapandemien.

(©NPK)