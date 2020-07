Dei store fotballigaene avsluttar sesongen – dette er når dei byrjar att

sport

Dei fem store ligaene i Europa – toppdivisjonen i England, Tyskland, Spania, Italia og Frankrike – har anten avslutta eller er i ferd med å avslutte sesongen.

Franske Ligue 1 vart avgjorde allereie 30. april, då suverene Paris Saint-Germain vart utnemnt til seriemeister, medan Haitam Aleesamis Amiens og Ruben Gabrielsens Toulouse vart dømde til nedrykk som dei to laga nedst på tabellen.

I Serie A har seriemeisteren òg vorte kåra, etter at Juventus endå ein gong tok heim ligatittelen med 2–0-siger over Udinese søndag, men to serierundar står att.

Bundesliga, La Liga og Premier League har i tur og orden gjort seg ferdige med sesongen etter koronapausen, og alle tre har allereie planane klare for neste sesong.

Premier League

Premier League gjorde seg ferdig med 2019–2020-sesongen i helga, men allereie fredag vart startpunktet for neste sesong offentleggjort.

Laurdag 12. september er datoen Premier League startar opp att, med ein sesong som skal vare heilt til søndag 23. mai.

Korleis dei nasjonale cupane skal spelast, har det enno ikkje kome klarleik i. Kanskje blir det svar etter at Arsenal og Chelsea har gjort opp om FA-cup-trofeen denne sesongen.

La Liga

12. september er òg datoen det spanske fotballforbundet planlegg å starte opp La Liga, men utsetjinga av ein kamp i divisjonen under kan hindre planane.

Kampen mellom Deportivo og Fuenlabrada, som kjempar om opprykk til La Liga, har nemleg vorte utsett. Det gjer at playoff for å sikre den siste plassen i neste sesongs La Liga dryger. I det opprykksjagande laget har fleire spelarar fått påvist covid-19, og kampen er utsett på ubestemt tid.

Dersom La Liga likevel får sett i gang 12. september, planlegg òg spanjolane serieavslutning 23. mai.

1. Bundesliga

Bayern München, Borussia Dortmund og dei andre laga på øvste nivå i Tyskland kjem til å setje i gang med ny sesong frå og med 18. september.

Ligaen som inneheld 18 lag, planlegg å ha siste serierunde 22. mai. Kampoppsettet er enno ikkje kjent, men skal bli publisert fredag 7. august, blir det meldt på nettstaden til ligaen.

Detaljar om den tyske cupen er heller ikkje klare, men supercupen, der Erling Braut Haaland skal prøve å senke Bayern München, har vorte fastsett. Han blir spelt 30. september på Dortmunds heimebane.

Serie A

Inneverande sesong er framleis ikkje over i Italia, der siste serierunde i Serie A blir spelt 2. august, men allereie i mai annonserte det italienske fotballforbundet (FIGC) at dei ønskjer å setje i gang igjen 1. september, ifølgje Football Italia.

Det spørst om det kjem til å skje dersom til dømes Juventus skulle kome seg til meisterligafinalen 23. august.

Ligue 1

Den franske toppdivisjonen vart avslutta lenge før dei andre toppligaene, og ikkje overraskande gjer det at dei òg planlegg å påbyrje ny sesong først.

21. august opnar Marseille sesongen heime mot tapande cupfinalist St. Etienne. To dagar seinare skal Paris Saint-Germain etter planen setje i gang med ny sesong, men dei franske gigantane kan vere opptekne med meisterligafinale same dagen.

Sjølv om PSG eller Lyon, som framleis er med i Meisterligaen, skulle gå langt i turneringa, bør ikkje det setje nokon stoppar for oppstartsdatoen til nokon av dei andre laga i Ligue 1.

Utanom cupfinalen mellom PSG og St. Etienne sist fredag har dei franske laga hatt spelefri sidan 8. mars.

(©NPK)