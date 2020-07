Baseballkampar i USA avlyst, heile sesongen i fare

sport

Marlins' første heimekamp for sesongen mot Baltimore Orioles, og dessutan oppgjeret mellom Philadelphia Phillies og New York Yankees, er begge avlyste.

Det skjer i kjølvatnet av at minst 14 Marlins-spelarar har fått påvist korona. Nettopp Marlins og Phillies møttest tre gonger i helga.

Marlins-laget er framleis i Philadelphia for å bli ytterlegare testa, skriv ESPN.

MLB-sesongen har, i motsetning til NBA- og NHL-sesongen, valt å spele på heimearenaene til klubbane. NBA har sin velkjende boble i Orlando som startar denne veka, medan NHL-laga skal spele anten i Edmonton eller Toronto.

ESPN skriv på Twitter at heile baseballsesongen på øvste nivå no kan vere i fare. Andre amerikanske medium skriv at sesongen anten kan bli utsett mellombels, eller heilt avlyste.

(©NPK)