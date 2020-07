Yaya Toure trenar med Leyton Orient

sport

Det er London-klubben sjølv som har publisert bileta som no sirkulerer i sosiale medium.

37-åringen er for tida klubblaus etter at han kontrakten hans med Qingdao Huanghai på nivå to i Kina gjekk ut. No trenar han altså med Leyton Orient, som speler på fjerde øvste nivå i engelsk fotball.

Der enda klubben på 17.-plass etter at ligaen vart avslutta som følgje av koronaviruset.

Trass i den stigande alderen sin var Toure klar på at han ikkje såg på seg sjølv som ferdig med fotballen då BBC intervjua han for litt over eitt år sidan.

– Det har vore litt forvirring rundt framtida mi. Eg vil gjere det klart at eg elskar fotball og har ønske om å spele i eit par år til, sa han til den britiske rikskringkastaren.

Yaya Toure blir rekna som ei vaskeekte legende i den blå delen av Manchester. Då han forlét klubben i 2018, vart han heidra med statue. Ikkje berre vart han reist opp på sokkel – ivorianaren fekk òg ein eigen treningsbane på Citys fasjonable treningsanlegg kalla opp etter seg.

Toure vann Meisterligaen med Barcelona i 2009 før han drog til City. I løpet av åtte år i Manchester skåra han 79 mål på 316 kampar, vann tre Premier League-titlar, FA cupen éin gong og ligacupen to gonger.

