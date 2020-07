Stor oversikt: Berre seks fotballfrie dagar før Premier League-starten i september

sport

Fredag møtest Milan og Atalanta, laurdag er det fleire italienske kampar, og dessutan norsk eliteserie, før Premier League-sesongen blir avslutta søndag 26. juli. Då er det òg playoffkampar i meisterskapsserien, seks Serie A-kampar og full eliteserierunde.

Så er det 48 dagar til neste kamp i Premier League. Men noko særleg fotballpause blir det likevel ikkje.

Berre seks av desse dagane – 20. august, og dessutan 1., 2., 9., 10. og 11. september – er fotballfrie. Eller heilt fotballfrie er dei ikkje, men utan kampar i dei største ligaene eller på dei to øvste nivåa for herrar i Noreg, og dessutan Toppserien for kvinner.

Full rulle

For 27. juli blir den første semifinalen spelt i playoffen i meisterskapsserien. Dagen etter blir det spelt kampar i Italia, før det 29. juli både er Serie A-kampar, fleire playoffkampar i England og full eliteserierunde. Dagen etter møtest Stabæk og Bodø/Glimt og Rosenborg og Viking. Då blir òg dei siste playoffsemifinalane i England spelte.

31. juli er det fransk ligacupfinale mellom Paris Saint-Germain og Lyon, før FA-cupfinalen mellom Arsenal og Chelsea blir spelt 1. august. Då startar òg den skotske ligaen, og det er tre kampar i Toppserien. Dagen etter er det full eliteserierunde, og dessutan avslutningsdag i Italia. 3. august? Førstedivisjonsrunde.

4. august blir playoffinalen på Wembley spelt, og dessutan godbiten Lillestrøm–Sogndal i førstedivisjon. 5. og 6. august skal dei resterande 16.-delsfinalane i Europaligaen spelast, før dei resterande åttedelsfinalane i Meisterligaen blir spelte 7. og 8. august. Over dei neste dagane blir det kvartfinalar og semifinalar spelte i både Europaliga og Meisterliga, før europaligafinalen går av stabelen 21. august.

Dei tre helgane frå fredag 7. august til søndag 22. august blir òg tre eliteserierundar, tre toppserierundar og tre førstedivisjonsrundar spelte.

Ligue 1-oppstart

22. august byrjar 2020/21-sesongen av franske Ligue 1, og dessutan blir meisterligakvartfinalen for kvinnene spelt. 23. august blir meisterligafinalen for menn spelt. Heller ikkje 24. august er fotballfri. Då skal Stabæk spele mot Brann, og dessutan at det er full førstedivisjonsrunde.

Denne veka (måndag 24. august til søndag 30. august) blir det spelt semifinalar og finale i Meisterligaen for kvinnene, europaligakvalifisering til 2020/21-sesongen, fransk cupfinale, Ligue 1-kampar, to fulle førstedivisjonsrundar, to toppserierundar, eliteserierunde og mest truleg Community Shield-kampen søndag 30. august.

Men fortvil ikkje – om ikkje finalen mellom FA-cupvinnaren og Premier League-vinnaren (Liverpool) går av stabelen 30. august, er det framleis fotball på skjermen med full eliteserierunde og full Ligue 1-runde.

Trudde du at 31. august var fotballfri? Tru om att. Då er det ny førstedivisjonsrunde. Men så kjem det to etterlengta fridagar 1. og 2. september.

Eller – for dei spesielt interesserte er det finsk eliteserie og kinesisk eliteserie 1. september, medan det er U21-EM-kvalifisering (utan Noreg) og japansk J-liga 2. september.

Nasjonsliga

Så blir det spelt nasjonsligakampar frå 3. til 8. september. Noreg skal i aksjon 4. september mot Austerrike og 7. mot Nord-Irland. 5. september er det òg full toppserierunde, medan det måndag 7. blir spelt full førstedivisjonsrunde.

Etter tre dagars kvile (frå 9. til 11. september) startar 2020/21-sesongen av både Premier League og La Liga 12. september. Den tyske Bundesligaen blir sparka i gang seks dagar seinare. Det er elles ikkje fastsett nokon dato for når Serie A startar opp att.

I tillegg er det berre terminfesta eliteseriefotball i Noreg fram til 30. august.

(©NPK)