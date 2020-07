Odd-målvakt rasar mot eigen klubb etter forlenging: – Heilt bak mål

sport

Odds førstemålvakt Rossbach signerte torsdag ein langtidskontrakt med Odd. Det får til Selvik til å rette kraftig skyts mot sin eigen arbeidsgivar.

– Føresetnaden då eg kom hit, var at Odd skulle satse på meg etter at Sondre anten vart seld vidare eller gjekk ut kontrakten. No har ingen av delane skjedd, og dei har forlengt kontrakten hans to gonger. Med den kontrakten han har signert no, så tenkjer eg at dette er spikaren i kista for framtida mi i Odd, seier Selvik til TV 2.

Selvik ser ingen grunn til å bli verande i klubben han kom til førre vinter. Han stussar på at Odd ikkje vil selje han. På spørsmål frå TV 2 om han føler seg lurt, svarar han dette:

– Ja, du kan jo seie det. Eg skjønar at du ikkje får noko gratis i fotballen, men det var ikkje slik eg hadde sett for meg at det skulle bli. Det er ganske frustrerande, for å seie det mildt, korleis dette har vorte. Det er frustrerande og heilt bak mål måten eg har vorte behandla på, seier målvakta.

Sportssjef i Odd, Tore Andersen, seier at Rossbachs kontraktforlenging ikkje rokkar ved planen om at Selvik ein dag skal ta over målvaktplassen.

– Meininga er at han er den som blir hovudmålvakt når Sondre dreg ein annan stad, seier Andersen.

Odd speler sin neste kamp i Eliteserien mot Aalesund laurdag kveld.

