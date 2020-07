Store folkesamlingar i Liverpool onsdag kveld

sport

Allereie før kampen mot Chelsea onsdag kveld, der Liverpool skulle få det endelege provet på at dei er seriemeistrar, hadde tusenvis av supporterar samla seg i gatene, skriv BBC.

Det førte til at politiet i Merseyside innførte eit 48 timar langt forbod mot folkesamlingar like etter klokka 22.30 norsk tid.

Likevel vart dei verande store folkemengder på staden.

Vanlegvis ville Anfield vore fylt med 54.000 supporterar, men som følgje av koronapandemien er ingen tilskodarar tillatne på tribunane.

Også etter at det første seriegullet på 30 år vart sikra i slutten av juni, samla store folkemengder seg. Den gongen reagerte klubben sjølv sterkt på åtferda.

– Byen vår står framleis i ei helsekrise, og denne åtferda er uakseptabel. Det er framleis fare for ein ny smittetopp, og vi må jobbe saman for at vi ikkje øydelegg alt vi har oppnådd under stenginga, skreiv klubben i felles fråsegn med politiet og lokale styresmakter.

