Professor: OL-avlysing vil ramme fleire sportsgreiner hardt

– Ei avlysing av Tokyo-leikane vil vere alvorleg for dei fleste internasjonale idrettar, både økonomisk og sportsleg.

Det sa Jean-Loup Chappelet, professor i offentleg leiing ved Universitet i Lausanne, til nyheitsbyrået AFP. Han har dei olympiske leikane som spesialfelt.

Skulle koronapandemien halde fram med å vere eit problem òg neste sommar, meiner Chappelet at det er betre at Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) arrangerer OL i ein mindre versjon i staden for å avlyse heilt.

– Eg trur ikkje det vil skje (at Tokyo-OL blir avlyst), då både IOC og den japanske regjeringa vil gjere alt for at det ikkje skjer. Sjølv om det er i ein forenkla versjon, seier Chappelet.

Professoren peikar vidare på at meisterskapa i 1920 og 1948, i høvesvis Antwerpen og London, vart halde – og vart eit sterkt symbol på ei tilbakevending på ein normal kvardag i etterkant av kvar sin verdskrig.

