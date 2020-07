Odd forlengde med målvakt

sport

Det stadfestar Odd på sin nettside.

24-åringen kom til Odd frå Urædd i 2012 og fekk debuten sin året etter. Han har allereie rokke å spele 193 kampar for klubben.

– Det er utruleg herleg å ha dette på plass. Eg har lyst til å vinne fleire medaljar saman med Odd, og når eg no skriv under på ein langtidskontrakt, er det fordi eg ønskjer å vere med på å bidra på eit lag som skal kjempe i toppen av norsk fotball dei komande åra, seier Rossbach sjølv.

Også hovudtrenar Jan Frode Nornes er tilfreds.

– Sondre har vore med lenge no og er eit produkt av Telemarks-modellen. Han er ein vi ønskjer å ha med vidare, ein kontinuitetsberar og ein viktig bidragsytar både på og utanfor banen. Rossbach er framleis ung til målvakt å vere og er ein av dei beste i Eliteserien. Det at vi har fått han på ein langtidskontrakt no, er veldig gledeleg, seier Nornes.

Rossbach hadde opphavleg kontrakt med Skien-klubben ut sommaren 2021, men blir no altså i alle fall fire år til.

Målvakta har 28 U21-landskampar for Noreg og totalt 47 aldersbestemde landskampar. Seinast i fjor var Rossbach med i A-landslagstroppen mot både Malta, Sverige, Spania og Romania, men han har enno til gode å få minutt for Lars Lagerbäck og co.

