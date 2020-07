Bellingham utsett for rasisme etter Dortmund-overgang

sport

Bellingham retvitra i utgangspunktet ei melding med tilskrifta «motbydeleg» onsdag kveld. Etter at brukaren som skreiv meldinga, vart sletta, valde Bellingham å dele ein skjermdump av meldinga.

I meldinga Bellignham retvitra, stod det mellom anna at han var eit overvurdert talent, at han var ubrukeleg, og at svarte menneske berre tenkte på pengar.

17-åringen signerte for Dortmund måndag og blir dermed lagkamerat med Erling Braut Haaland neste sesong.

– Eg er veldig begeistra over å ha signert for ein av Europas største klubbar. Den retninga dei har og måten dei hjelper unge spelarar i utviklinga, gjorde det valet lett både for meg og for familien min, sa Bellingham til Dortmunds nettside etter signeringa.

Bellingham kjem frå Birmingham der han har spelt 41 kampar i inneverande sesong. Den sentrale midtbanespelaren har notert seg for fire mål og tre målgivande pasningar.

