Stolt Klopp: – Dette er vår augneblink. Vi har alle fortent det

– Dette er vår augneblink. Vi har alle fortent det. Så omfamn det, og verdset det.

Det skriv Liverpool-manager Klopp i kampprogrammet før kampen mot Chelsea onsdag kveld.

Liverpool er seriemeister for 19. gong, men sist gong dei vann ligaen, var tilbake i 1990. Dermed løftar dei Premier League-trofeet for første gong etter kampen på onsdag, i det som garantert blir ein emosjonell augneblink for den sveltefôra fansen.

– Det vi gjer her, gjer vi saman. Nokon gonger har det tydd liding saman. Men akkurat no – og dei siste 14 månadene – har det tydd å feire saman. Eg elskar dette.

Vanlegvis er Anfield fylt med 54.000 supporterar, men som følgje av koronapandemien er ingen tilskodarar tillatne på tribunen under innspurten av årets Premier League-sesong. Heller ikkje i kveld.

– Dette ville ikkje ha like mykje å seie om det ikkje var for supporterane våre. Dei kan kanskje ikkje vere på Anfield i kveld, men ånda deira kan kjennast, og vi løftar trofeet for dei, skriv tyskaren.

Liverpool søkte om å få løyve til at familiemedlemmene i stallen kunne kome inn og sjå Jürgen Klopps mannskap løfte ligatrofeet på stadion. Den søknaden vart avslått onsdag formiddag.

