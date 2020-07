Fotballforbundet fortviler: Ikkje noko nytt møte med helsestyresmaktene før 10. august

sport

– Vi har fått ei tilbakemelding frå Helsedirektoratet om at det ikkje vil bli noko møte før 10. august, seier Alf Hansen, direktør for utvikling og aktivitet i NFF, til Aftenposten onsdag.

Aftenposten har fått tilgang på ein e-post frå Helsedirektoratet der det står:

«Frå Helsedirektoratets side ønskjer vi å halde oppe møtet som planlagt, og det er frå vår side ikkje behov for å setje opp eit nytt møte før denne datoen».

NFF har håpa på fortgang i prosessen med å få breiddefotballen til å byrje å rulle igjen, og ønskt eit møte med helsestyresmaktene før det fastsette møtet mellom partane 10. august.

– Skuffande

– Vi hadde håpa og trudd at vi kunne fått eit møte for å få føreseielegheit for oss, så det er klart at det er skuffande at det ikkje blir sett som aktuelt. Samtidig så tenkjer vi at dei stoler på at vi har gjort jobben rundt smittevern heile vegen på ein forsvarleg og god måte, slik at dei ikkje treng å gå inn og vere med å påverke korleis vi legg opp godt smittevern, seier Hansen.

Helsedirektoratet har ifølgje Aftenposten kunngjort at dei vil kome med ei tilbakemelding snarleg.

Fotballen hadde håpa at smittevernprotokollen dei hadde utarbeidd ville bane veg for at helsestyresmaktene skrudde på det grøne lyset.

– Vi ønskjer no eit møte med helsestyresmaktene og ein status på arbeidet med realitetsvurderinga av protokollen vår innan kort tid, sa Hansen til forbundets eigne nettsider førre fredag.

Overfor NTB utdjupa han ønsket.

– Vi har tenkt at det kunne vore viktig for dei, i den vurderinga dei skal gjere, å få ein dialog med oss om korleis vi tenkjer oss smittevernet etter at heile fotballen er opna att, sa Hansen.

Forhindre fråfall

Det er opna for full aktivitet i barne- og ungdomsfotballen frå 1. august. NFF har gitt klart uttrykk for at ein òg ønskjer å kome i gang med breiddefotballen då, men Hansen innrømde at det byrjar å sjå krevjande ut.

– Det vi ber om, er at dei kan kome i gang med å trene. Trening meiner vi det er grunnlag for. Då hadde vi vore nøgde, sa NFF-toppen til NTB og la til at ein så neste runde kan ta stilling til oppstart av kampar.

No handlar det, ifølgje NFF, om å redde sesongen og forhindre meir fråfall i breiddefotballen.

– Først og fremst er vi ute etter å kome i gang att. Fordi det som er kritisk for oss, er at sesongen blir borte. Og det byrjar å nærme seg eit kritisk punkt. Vi er heilt avhengige av at det kjem med eit grønt lys for å kome i gang med trening, og då må det skje rundt 10. august og dagane som følgjer etter. Skjer ikkje det, så er seniorfotballen i stor fare for å ikkje få fullført sesongen 2020. Det er kritisk for oss når det gjeld fråfall og den sida av det, seier Hansen.

