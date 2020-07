AGF-spelar koronasmitta, får ikkje vere med i sesongavslutninga

sport

AGF er på sølvplass før dei to siste serierundane i sluttspelet. Midtjylland har allereie sikra seriegullet, men det er tett strid mellom AGF og FC København om 2.-plassen.

Bundu er send i heimekarantene, og han speler ikkje dei attståande kampane mot Nordsjælland og Brøndby. Det melder klubben på sin nettstad.

Spelarane i dansk superliga blir testa kvar veke.

– Prøva på tysdag viste seg for Bundus del å vere positiv. Han er symptomfri, og vi følgjer no retningslinjene for dei som gir frå seg positiv prøve, seier sportssjefen i klubben Peter Christiansen.

– Det er ergerleg at vi må unnvere ein så viktig spelar i dei siste kampane, men vi følgjer sjølvsagt reglane. Mellom anna blir alle dei andre spelarane testa igjen.

Bundu gjorde i helga comeback etter skade då FC København vart slått 4–2 borte.

Også i sveitsisk fotball vart ein positiv koronatest kjent onsdag. Ein ikkje namngitt Basel-spelar er smitta og plassert i karantene. Dei andre spelarane på laget testa negativt og fullfører seriespelet.

(©NPK)