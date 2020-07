Turneringa som skulle starte tennissesongen på ny, er avlyst

sport

Det melde arrangøren tysdag. Årsaka er uvisse rundt reiserestriksjonar og den bekymringsfulle smittesituasjonen i USA. Turneringa i hovudstaden skulle vore avvikla i tida 14. til 21. august.

Det skulle vere den første store turneringa for menn sidan all turneringsverksemd vart stoppa i mars.

– Det er skuffande at turneringa i Washington ikkje kan avviklast i år. Eg veit kor hardt turneringsleiinga har jobba for å tilpasse seg dei stadig skiftande omstenda og vil gi dei heideren dei fortener for det, men nett no er det for mange faktorar vi ikkje har kontroll over, seier ATP-styreleiar Andrea Gaudenzi i ei fråsegn.

Avlysinga skapte uvisse omkring Grand Slam-turneringa US Open, som etter planen skal starte i New York nokre veker seinare, men USAs tennisforbund (USTA) rykte ut med ei forsikring om at den turneringa vil bli avvikla som planlagt.

