Rosenborg stadfestar: Hareide var klar som ny RBK-sjef, men ombestemte seg

sport

TV 2 melde tysdag at Hareide hadde takka nei til Rosenborg. No opplyser trønderklubben på si nettside at ein var samd med Hareide om at han skulle bli RBK-trenar frå 1. august, men at 66-åringen har ombestemt seg av helsegrunnar.

RBK skriv at klubben vart munnleg samd med Åge Hareide allereie etter Bodø/Glimt-kampen 25. juni.

– Vi var munnleg samde med Åge Hareide, men han har på grunn av helsa gått tilbake på avtalen vi hadde. Vi er skuffa over avgjerda, men vi respekterer sjølvsagt at helsa går først, sa sportsleg leiar Mikael Dorsin.

Hareide med anna oppfatning

Hareide seier sjølv til NRK at han verken har takka ja eller nei til jobben.

– Folk har visst at eg har skifta kne, og det har berre vore ein førespurnad rundt helsetilstanden og ikkje ein dialog. Det er stor forskjell om folk spør om eg vil vere trenaren deira eller om korleis det står til med kneet mitt, sa Åge Hareide til kanalen.

Eurosport skriv at Hareide overfor kanalen har avvist at han har vore i formell kontakt med Rosenborg.

– Då det var spekulert i det tidlegare, sa eg frå med ein gong at eg var nyleg operert i eit kne. Så eg må berre trene og få orden på kneet mitt igjen. Det har eg sagt før, og det er same tilstand no. Fotballtrenar kan eg ikkje vere no, sa Hareide.

Henriksen held fram

Trond Henriksen held fram i jobben som fungerande hovudtrenar i Rosenborg ut sesongen.

Trønderane har vore på utkikk etter ny trenar etter at arbeidsforholdet til Eirik Horneland vart avslutta i slutten av juni.

Åge Hareide har av fleire, mellom anna Adresseavisen, vorte utpeika som ein heit kandidat til å bli Hornelands erstattar, men slik blir det no altså ikkje. Dermed held trenarjakta fram for Rosenborg.

– Vi kommenterer ikkje namn. Vi jobbar kontinuerleg med å skaffe trenar, skreiv Rosenborgs styreleiar Ivar Koteng i ein SMS til TV 2 tysdag.

Hareide har ei fortid i RBK. Han førte klubben til serie- og cupgull i 2003, men slutta same haust for å bli Noregs landslagssjef.

(©NPK)