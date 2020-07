Forslag om fleire tilskodarar på tribunen har vorte avslått

sport

Det melder Aftenposten som har fått tilgang til eit svarbrev frå Helse- og omsorgsdepartementet.

– Det er vedteke at vedtak om opning for arrangement med over 500 personar ikkje vil takast før tidlegast 1. september 2020, skriv avdelingsdirektør Bodil Blaker.

Nett no blir det tillate av smittevernomsyn berre 200 tilskodarar på kampar i toppfotballen. Norges Fotballforbund håpa på å bane veg for ytterlegare opning ved å gjennomføre testkampar der betydeleg fleire tilskodarar blir sleppte inn, men får nei.

Kampane i august der NFF ville teste opplegget med 2500 tilskodarar, var Rosenborg Kvinner mot Vålerenga, Start mot Vålerenga, Kongsvinger mot Lillestrøm og Brann mot Strømsgodset.

Sjølv om fotballforbundet blir avvist av Helsedepartementet, står det òg i svaret at moglegheita er vurdert for å kunne gå frå arrangement på 200 til inntil 500 personar.

