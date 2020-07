Amerikansk tennisstjerne ute av turnering etter brot på koronareglementet

sport

Collins som er ranka som nummer 51 i verda var tapande semifinalist i Australian Open i fjor.

– Reglementet har vorte kommunisert fleire gonger for å ta vare på helsa og tryggleiken for spelarane våre, trenarar og personale. Dette er det absolutt viktigaste, seier direktøren Carlos Silva i World Teamtennis som står som arrangør for turneringa.

Han vil derimot ikkje gå nærare inn på kva Collins har forbrote seg på.

Lagkonkurransen har gått føre seg ved tennisanlegget Greenbier sidan 12. juli. Det er tillate å ha eit publikum på inntil 500 personar på hovudbanen med ein kapasitet for 2500.

(©NPK)