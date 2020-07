Stortalent blir lagkamerat med Haaland i Dortmund

sport

Det stadfestar klubben på sine nettsider.

Bellingham, som kjem frå Birmingham, har vorte linka til fleire toppklubbar, blant dei Manchester United. No er det altså klart at han gjer det same som Haaland og vel Dortmund føre United.

– Eg er veldig begeistra over å ha signert for ein av Europas største klubbar. Den retninga dei har og måten dei hjelper unge spelarar i utviklinga, gjorde det valet lett både for meg og for familien min, seier Bellingham.

Han følgjer òg i fotspora til Dortmunds engelske stjernespelar Jadon Sancho, som valde å forlate engelsk fotball for å søkje lykka i Tyskland. Det har for alvor betalt seg for lynvingen, som til liks med Bellingham har vorte lenkja til Solskjærs United.

Bellingham har spelt 40 kampar for Birmingham i inneverande sesong og notert seg for fire mål og tre målgivande pasningar.

– Han har eit enormt potensial. Det vil vi, saman med han, halde fram med å utvikle dei komande åra, seier sportsdirektør Michael Zorc.

