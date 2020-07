Gullballen blir ikkje tildelt i 2020 grunna koronaviruset

sport

Det stadfestar L'Equipe måndag.

Den franske avisa, som organiserer utdelinga av den gjævaste individuelle prisen i fotballen, forklarer avgjerda med at grunnlaget for valet av vinnar blir for lite etter at fleire månader gjekk tapt som følgje av koronaviruset.

– For første gong sidan 1956 vil Gullballen ta ein pause. Det vil ikkje bli tildelt nokon pris i 2020, fordi alle krava ikkje blir oppfylte, står det i grunngivinga.

Dei meiner at sidan to av dei elleve månadene som blir kravde for å kåre ein vinnar, går bort, i tillegg til mellom anna dei spesielle omstenda i sluttspelet i Meisterligaen, gjer at dei ikkje kan dele ut prisen.

(©NPK)