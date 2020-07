NFF: Andrelaga får ikkje rykke opp til 2. divisjon denne sesongen

sport

Det stadfestar forbundet på nettsidene sine fredag.

Årsaka til at det blir teke grep rundt moglegheitene for opprykk til 2. divisjon er erkjenninga av at 3. divisjonslaga så langt har hatt svært ulike moglegheiter til å førebu seg til sesongen.

Virussituasjonen har gjort at breiddefotballen så langt ikkje har komme i gang med fullverdige treningar og kampar. Klubbane i toppfotballen, og dermed spelarane som i stor grad utgjer andrelaga, har derimot vore i aktivitet i lengre tid.

No tek styret i Norges Fotballforbund konsekvensen av det.

Meiner konkurransen vil li

– Når trening og kampar kan starte på nivå fire for menn er enno ikkje avklart. Avstanden mellom dei som har høve til å trene normalt mot dei som ikkje har høve, aukar etter kvart som dagane går. Forskjellane i førebuingstid blir etter kvart så store at han vil bryte med grunnleggjande fair play-avgjerder, seier fotballpresident Terje Svendsen.

Han understrekar vidare at seriespelet elles blir gjennomført på vanleg måte.

I prosessen fram mot avgjerda på fredag skal det ha komme enkelte ønske om å ta 2. laga heilt ut av seriesystemet denne sesongen, men ifølgje NFF vart ikkje det sett på som noko god løysing.

– Konkurransen vil uansett li på ein eller annan måte i ein særs spesiell sesong og det er vanskeleg å få til ei perfekt løysing, men vi har landa på at dette er den beste. Dersom vi hadde valt å fjerne 2. laga frå ordinært seriespel ville det innebore at mange av dei beste talenta våre ville mista eit avgjerande kamptilbod, seier fotballpresidenten.

20 lag

Divisjonsforeningen, som mellom anna representerer klubbane i 2. og 3. divisjon, støttar avgjerda om at andrelaga ikkje blir gitt høve til å rykke opp til tredje nivå i inneverande sesong.

Norsk Toppfotball ønskte på si side at moglegheita andrelaga hadde til å rykke opp skulle liggje fast trass i koronasituasjonen. Styreleiar Cato Haug opplyser at eit fleirtal av klubbane i toppfotballen meiner at opp- og nedrykk er «eit vesentleg prinsipp for ligaer».

Haug og resten av styret i Norsk Toppfotball tek samtidig avgjerda i forbundsstyret til etterretning.

Andrelaga kan framleis rykkje ned frå 3. divisjon denne sesongen.

Totalt består dei seks avdelingane på fjerde nivå i norsk fotball av 20 andrelag i 2020.

