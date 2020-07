Intens kamp om spel i europacupane – slik kan Premier League-laga kvalifisere seg

sport

Etter CAS-avgjerda måndag om at Manchester City unngår to års utestenging frå europacupane, vart kampen om dei resterande meisterligaplassane endå tøffare.

City har allereie sikra 2.-plassen i Premier League, medan serievinnar Liverpool for lengst er klare for Meisterligaen, men bak dei er det fleire lag som skal kjempe om spel ute i Europa.

Her er ei oversikt over kva tabellplasseringar som gir plass i Champions League og Europaligaen:

Champions League

1.- og 2.-plass er sikra meisterligaspel uansett kva som måtte skje. Det betyr at både Liverpool og Manchester City, som allereie har sikra plassane sine på toppen av tabellen, kjem til å spele i Meisterligaen i 2020-21-sesongen.

3.-plass:

Laget som endar som nummer tre i Premier League vil etter alle solemerke òg vere klare for spel i Meisterligaen for neste år, men det er éi teoretisk moglegheit som kan hindre 3.-plassen frå spel i Europas gjævaste klubbturnering.

For at det skal skje må vinnarane av meisterligaen og europaliga vere to engelske lag som hamnar utanfor topp fire.

Denne sesongen betyr det at Chelsea må vinne Meisterligaen, medan anten Manchester United eller Wolverhampton vinn Europaligaen, samtidig som begge endar utanfor topp fire i Premier League.

Med tanke på at Chelsea og Manchester United er to av tre lag som kjempar om 3.-plassen verkar det usannsynleg at dei tre beste laga i ligaen ikkje er å finne i Meisterligaen i neste sesong.

4.-plass:

Fjerdeplassen skal òg ha plass i gruppespelet i Meisterligaen i dei fleste tilfelle, men laga som endar som nummer fire kan føle seg litt mindre trygge enn laget på plassen over.

Grunnen til at 4.-plassen er meir sårbar for å miste plassen sin i Meisterligaen er at det berre trengst eitt engelsk lag utanfor topp fire som vinnar av anten Meisterligaen eller Europaligaen.

Det kan til dømes skje viss Ole Gunnar Solskjærs United hamnar utanfor topp fire, men vinn Europaligaen i august. Då vil i så fall «dei raude djevlane» få plass i Meisterligaen for neste år, medan 4.-plassen må spele i Europaligaen i staden.

Dersom Solskjærs menn skulle komme på topp fire og vinne Europaligaen kjem laget sjølvsagt til å spele i Meisterligaen, men uansett kva som skjer er det maksimalt fire engelske representantar i Champions League neste sesong.

Europaligaen

5.-plass:

Femteplassen er garantert plass i gruppespelet i Europaligaen neste sesong, uansett kva som skulle skje både i Premier League eller europacupane.

I tillegg til femteplassen er det vinnarane av FA-cupen (gruppespel) og ligacupen (andre kvalifiseringsrunde) som skal spele i Europaligaen i neste sesong.

Dersom vinnarane av dei engelske cupane derimot allereie er klare for spel i europa, går europaligaplassen til neste lag på tabellen.

6.-plass:

Denne sesongen kjem òg 6.-plass til å gi moglegheit til spel i Europaligaen. Det kjem av at Manchester City allereie har vunne ligacupen.

Sidan Pep Guardiolas menn allereie har sikra 2.-plass i Premier League og er klare for Meisterligaen, vil europaligaplassen dei vann ved å vinne ligacupen gå til laget som endar på sjetteplass.

Sidan vinnarane av ligacupen berre får plass i andre kvalifiseringsrunde av Europaligaen vil det òg gjelde for sjetteplassen, med mindre laget som vinn FA-cupen òg er blant laga som allereie har sikra plass i ein av europacupane gjennom tabellplasseringa si.

7.-plass:

For at sjuandeplass skal sikre deltaking i Europaligaen, må altså laget som vinn FA-cupen òg vere blant dei seks beste laga i ligaen.

Laga som står att i FA-cupen før semifinalane skal spelast 18. og 19. juli er Arsenal, Chelsea, Manchester City og Manchester United. Det betyr at det høgst sannsynleg går mot at også sjuandeplassen kjem til å vere nok til spel i Europaligaen.

Dersom sjuandeplassen skulle halde, vil laget som hamnar der få plass i andre kvalifiseringsrunde i Europaligaen neste år. I det tilfellet vil sjetteplassen få plass direkte i gruppespelet.

Uansett kva som skjer, så held ikkje åttandeplass til spel i Europa. 8.-plass hjelper deg ikkje ut i Europa uansett kven som skulle vinne Meisterligaen, europaliga eller FA-cup.

(©NPK)