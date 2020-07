Porto vann ligatrofé nummer 29

sport

Danilo Pereira skåra like etter at timen var spelt og Moussa Marega fastsette 2-0-resultatet på overtid for Sérgio Conceiçãos Porto på Estádio do Dragão onsdag.

Dermed vann klubben det femte ligatroféet sitt på ti år og det tjueniande totalt.

Den portugisiske storklubben trong berre eitt poeng for å ta ligagullet framfor andreplasserte Benfica, som vann 2–0 over Guimarães tysdag. Med to kampar igjen av sesongen har Porto 79 poeng og Benfica 71 poeng.

Dei to møtest i finalen i den portugisiske cupen 1. august.

Kvartfinalane i Meisterligaen skal spelast i Portugals hovudstad Lisboa når den gjæve konkurransen startar opp igjen 12. august.

Porto vann Meisterligaen med noverande Tottenham-manager José Mourinho i 2004.

