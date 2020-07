No kan idretten søke om fleire Raja-millionar – retningslinjene klare

sport

1787 idrettslag og organisasjonar fekk nærmare 272 millionar kroner i den første runden med utbetalingar frå krisepakken til idretten og det frivillige. Den summen utgjer berre ein liten del av den potten kulturdepartementet har sett av til arrangørar som har måtta avlyse eller utsette arrangementa og aktivitetane sine dei siste månadane.

Totalt er ramma for krisepakken til idretten og det frivillige på 1,87 milliardar kroner, og frå torsdag er det igjen opna for å søke.

Som følgje av at den opphavlege ordninga møtte kritikk for å ikkje famne breitt nok, blir det i runde to opna for å søke kompensasjon for fleire typar inntekter enn billettar og deltakaravgifter.

Kulturdepartementet opplyser også at fleire typar arrangement fell inn under den justerte ordninga.

Kompenserer ikkje alt

Idrettslag og organisasjonar kan no få kompensert 70 prosent av tapte inntekter frå blant anna loppemarknader og idrettsanlegg. Toppidretten vil også kunne få dekt bortfall av billett- og andre kampinntekter.

Medlemsinntekter, pengegåver og sponsor- og reklameinntekter blir derimot ikkje dekt.

Den nye retningslinjene er godkjende av EØS-tilsynet ESA.

– Inga ordning vil eller skal kompensere alle tap som følgje av situasjonen, men eg meiner vi har fått til gode ordningar som gjer at både kultursektoren, det frivillige og idretten står betre rusta til å ta opp igjen aktiviteten sin no som samfunnet etter kvart blir opna, seier kulturminister Abid Raja (V).

Til liks med første runde er det Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvaltar ordninga for idretten og det frivillige. Søknadsfristen er sett til 15. september, og kulturdepartementet opplyser at søknadsprosedyren denne gongen er forenkla.

Løpande utbetalingar

Det kan søkjast om bortfall av inntekter frå arrangement som skulle ha vore avvikla i perioden fram til 31. august.

Nytt i den justerte ordninga er det også at det blir gitt kompensasjon for arrangement som er gjennomførte, men nedskalerte som følgje av pålegg gitt av statlege styresmakter.

Som i den første runden med utbetalingar blir det lagt opp til at kompensasjon blir utbetalt løpande, i takt med at dei ulike søknadene er ferdigbehandla.

Det inneber at arrangørar som allereie har eit dokumentert tap kan søke om å få kompensert dette med det same, mens andre kan vente på utfallet av planlagte arrangement i tida som kjem.

(©NPK)