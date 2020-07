Kampbonanza gir opning for større kamptroppar i norsk fotball

sport

Det opplyser Norges Fotballforbund på sine nettsider torsdag.

«Talet justeres frå 18 til 20 personar frå 17. juli og ut sesongen», skriv NFF og understrekar at regeljusteringen gjelde alle seriar som blir administrert av Norges Fotballforbund.

Ordninga betyr at klubbar frå Eliteserien til 3. divisjon for menn, og frå Toppserien til 2. divisjon for kvinner, nå kan ta med seg fleire spelarar til kamp.

I praksis betyr regelendringa at kvart lag kan ha inntil ni reservar per kamp.

Kan bli forlenga

Norges Fotballforbunds konkurransedirektør Nils Fisketjønn forklarerdette grepet slik overfor NTB:

– Det kjem av det tette kampprogrammet og at talet på innbyttere aukar. Det er også ein trend i Europa at talet på innbyttarar aukar og aukar, det ser ein både på klubblag og landslag, seier han.

Avgjerda blei tatt for nokre veker sidan etter diskusjonar med Norsk Toppfotball (NTF). Vedtaket gjeldei første omgang ut sesongen, men det er aktuelt å forlenge ordninga.

– Dersom det viser seg at talet på innbyttarar også blir forlenga, vil det vere naturleg å vurdere denne saka også i den samanheng, seier Fisketjønn.

Han viser til at det som skjer internasjonalt vil vere avgjerande for kva som skjer vidare i norsk fotball.

Berre fem byte

Sjølv om kamptroppane no kan utvidast, gjeld det framleis at berre fem bytter kan gjerast per kamp. Talet bytter er auka frå tre til fem ut inneverande sesong som følgje av det tette kampprogrammet klubbene har fått.

Klubbene i Eliteserien er allereie godt i gang med det som blir ein hektisk sommar. Sidan serieopninga 16. juni er det avvikla åtte serierundar.

