Nytt tap for Deila og New York City

Oppgjeret var ein del av «MLS is back»-turneringa, som markerer returen for fotballen etter koronapausen i USA.

New York City ligg no sist i gruppa si og må slå David Beckhams Inter Miami måndag for å ha sjanse til å sikre seg ein sluttspelsplass. Laget vil dermed bli nummer tre i gruppa, som gir avansement dersom laget er rangert topp fire blant dei tredjeplasserte laga.

New York fekk ein tung start på kampen. Allereie etter ti minutt hadde Orlandos Chris Mueller sett ballen i nettet to gonger. Jesus Medina reduserte like før pause, men Tesho Akindele fastsette resultatet ti minutt før full tid.

New York City tapte 0-1 mot Philadelphia Union i den første kampen i turneringa førre torsdag.

I nattas andre kampar i New Yorks gruppe slo Jakob Glesnes og Philidelphia Union Inter Miami 2-1. Glesnes spelte heile kampen.

Philidelphia-laget er dermed klare for åttedelsfinalane. Dei møter Orlando i kampen om gruppesigeren tysdag neste veke.

