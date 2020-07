Dønnum om utestenginga: – Følar eg skuffar gutane

sport

– Det er sjølvsagt kjipt, eg føler eg skuffar gutane. Må tydelegvis passe litt på kva eg seier i etterkant av kampar, seier Dønnum til Nettavisen etter at dommen kom tysdag.

Utsegnene kom etter at Vålerenga og Aalesund hadde spelt uavgjort 2-2. Vålerenga måtte spele dei siste 20 minutta av kampen med ti mann etter at Sam Adekugbe visstnok hadde filma seg til sitt andre gule kort.

Både Dønnum og trenar Dag-Eilev Fagermo var tydelege på at dommaravgjerda var feil.

– Eg veit ikkje kva det er. Det er ekstremt rart eigentleg. Det er maktsykt rett og slett. Viss han er uviss på den situasjonen så vink det vidare, sa Dønnum til Nettavisen etter 2-2-kampen.

– Det går ikkje an å seie ifrå. Eg veit at dommarane peikar seg ut spelarar, men vi peikar oss ikkje ut dommarar. Eg kjenner ikkje til dei og kva dei er kjende for, heldt han fram.

Det er spesielt påstanden om at dømminga var «maktsykt» og at dommaren «plukker seg ut spillere» disiplinærutvalget i Norges Fotballforbund reagerer på.

Dønnum fortel at han ikkje var klar over regelverket og at han vart overraska over at han kunne dømmast for fråsegnene.

– Eg må ta læring på at det ikkje er greitt, seier han.

Dønnum har så langt starta alle kampar for Vålerenga denne sesongen, men må no stå over kampen på onsdag mot Haugesund.

(©NPK)