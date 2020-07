Barcelona-stjerne gir opp gullkampen: – Vi må vere sjølvkritiske

sport

Fire poeng skil topplaga når to kampar står att å spele. I tillegg går Real Madrid føre Barcelona på innbyrdes oppgjer ved poenglikskap etter 38 serierundar.

Dermed ser vegen til den tredje strake ligatittelen lang ut for Barcelona.

– Viss eg skal vere ærleg, er det nesten umogleg å vinne ligaen, seier måltjuven Luis Suárez til Diario Sport.

Han peikar vidare på at uavgjortresultata mot Sevilla, Celta Vigo og Atlético Madrid etter koronapausen truleg kjem til å koste dyrt.

– Det er openbert at kampen mot Sevilla (0–0) gjorde ting vanskeleg for oss. Vi hadde moglegheita til å kome foran. Den dagen var viktig, men i Vigo (2–2) vart det avgjerande. Vi gav bort ein stor moglegheit, seier Suárez i intervjuet.

I den sistnemnde kampen utlikna Iago Aspas i siste minutt for Celta Vigo.

– Det gjorde vondt, innrømmer Suárez, som no tek til orde for at klubben må gå seg sjølv etter i saumane.

– Med omsyn til La Liga må vi vere sjølvkritiske. Vi lét han gleppe. Vi er klar over at vi måtte stole på oss sjølv, og ser ikkje etter unnskyldningar, seier uruguayanaren til Mundo Deportivo.

Barcelona avsluttar sesongen med kampar mot Osasuna og Alaves. Real Madrid har to matchballar i gullkampen mot Villarreal og Leganés.

