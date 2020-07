Spesiallaga visir skal verne NFL-stjernene mot virussmitte

sport

NFL-leiinga har planlagt å starte opp sesongen i september, og det blir jobba på spreng med å leggje forholda til rette slik at omsyn til smittevernet er godt teke vare på.

Eit spesialutvikla ansiktsvern, som blir sett inn i hjelmane til spelarane, er mellom anna under utvikling i samarbeid med brilleprodusenten Oakley. Hjelminnsatsen skal bestå av eit augevisir og eit munnskjold med hol i.

Målet er å stoppe potensiell overføring av dropesmitte, melder ESPN.

Det skal førebels ikkje vere vedteke at det blir obligatorisk for spelarane å bruke dette, men frå medisinsk hald blir det oppmoda sterkt til det.

Dei 32 laga i NFL er venta å få ansiktsvernet i løpet av neste veke, slik at dei kan testast ut i stor skala. ESPN melder at spelarar allereie skal ha gitt tilbakemelding om at det er enkelt å kommunisere gjennom ansiktsskjoldet.

Samtidig er ikkje alle like begeistra etter å ha fått presentert ideen.

– Det kan du behalde. Blir det aktuelt å bruke det, trur eg ikkje du kjem til å sjå meg på banen, sa Houston Texans-stjerne JJ Watt til NBC Sports førre veke.

NFL og spelarforeininga vart nyleg samde om ein protokoll for oppstart av trenings- og kampaktivitet. Det inneber mellom anna at det ikkje blir lov å byte drakter og at medium skal haldast ute av garderobane.

Fleire spelarar har uttrykt uro for korleis kampar skal kunne spelast utan at det inneber stor fare for spreiing av smitte.

(©NPK)