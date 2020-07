Finn Christian Jagges mor fortel om dødsårsaka til sonen

sport

Berre 54 år gammal måtte «Finken» gi tapt ein månad etter han først vart innlagd på sjukehus. I eit intervju med Se og Hør fortel Liv Jagge-Christensen om den forferdelege vegen frå sjukdom til bortgang.

– Vi trudde det gjekk rett veg. Han var heime i to dagar etter at han vart akutt sjuk for ei månads tid sidan.

Mora fortel at «Finken» vart innlagd på sjukehus med tarmslyng og at det seinare skal ha oppstått komplikasjonar. Tilstanden forverra seg i dagane før OL-vinnaren frå Albertville gjekk bort.

8. juli skreiv Finn Christian Jagges kone Trine-Lise på Facebook om tapet av den elska alpin-profilen som i seinare tid har gjort seg merka i populære program som «Mesternes mester og «Skal vi Danse».

«Vår største kjærlighet, vår største helt og klippe. Verdens beste pappa og verdens beste MesterHubby døde i dag etter akutt sykdom. Det er ubeskrivelig vondt, og vi er helt knust», skreiv kona etter at «Finken» døde.

(©NPK)