Diomande ut med skade i comebacket

Diomande, som var ute med brot i foten frå februar til april, skada seg igjen i kampen mot Houston. Endå ein gong var det foten som var problemet, og etter 79 minutt måtte Diomande bytast ut, snaue 20 minutt etter at han vart bytt inn.

I den vesle tida nordmannen fekk på banen, var han med då laget hans skåra to gonger og utlikna til 3-3. Berre to minutt etter at Diomande vart bytt inn smalt Diego Rossi inn ei redusering, før Brian Rodriguez sørgde for 3-3 etter 69 minutt.

Ti minutt seinare måtte nordmannen bytast ut med ein fotskade. LAFCs trenar Bob Bradley, som også trena Diomande i Stabæk, nemnde ikkje skaden til nordmannen på pressekonferansen etter kampen.

DC United berga uavgjort

Medan Diomande var på bana då laga hans skåra to og sikra uavgjort, vart Ola Kamara bytt ut før DC United sikra uavgjort 2-2 mot Toronto FC.

Kampen vart opphavleg avlyst etter at ein spelar på Kamaras lag testa positivt for koronaviruset laurdag, men etter at spelaren testa negativt to gonger søndag, fekk kampen klarsignal til å spelast dagen etter.

Kamara starta kampen, men vart bytt ut til pause på stillinga 0-2 etter at Junior Moreno vart utvist like før kvilen. Likevel klarte DC United å sikre 2-2 med ein mann mindre.

I den siste kampen i MLS tapte LA Galaxy 1-2 for Portland Timbers.

Tidlegare Manchester United-spiss Javier «Chicharito» Hernandez skåra det første målet sitt i MLS for Galaxy, men mexicanaren bomma både på eit straffespark og ein kjempesjanse på stillinga 0-0.

