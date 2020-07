Servicemann dømt for idrettsbedrageri etter dopingsaka i Seefeld-VM

sport

Dom i saka fall måndag i ein regional domstol i Innsbruck. Fengselsstraffa til servicemannen er gjord på vilkår.

35-åringen vedgjekk i retten at han hadde fått og formidla videre veksthormon frå legen som står i sentrum for dopingskandalen som vart rulla opp under fjorårets ski-VM i Seefeld.

Tiltalte fortalde òg retten at han hadde gitt dei omtalte veksthormona til utøvarar som dei austerrikske langrennsløparane Max Hauke og Dominik Baldauf, som begge er funne skuldige i og dømt for dopingbruk.

Servicemannen hevda òg at den tyske dopinglegen bad han overlevere eit forbode stoff til tidlegare utforverdsmeister Hannes Reichelt. Han kunne likevel ikkje stadfeste at leveransen kom fram til Reichelt, all den tid ho vart levert vidare til ein mellommann som jobba som langrennstrenar.

Austerrikske påtalemakter har tidlegare undersøkt påstandane rundt Reichelt, men etterforskinga vart stansa i fjor som følgje av at det ikkje fanst bevis for at toppalpinisten hadde brukt ulovlege middel.

Den tyske dopinglegen som står i sentrum for Seefeld-saka skal møte i retten i München i september. Han er tiltalt mellom anna for alvorleg kroppsskade. Etterforskinga rundt han avdekte 21 idrettsfolk som fekk hjelp til å dope seg.

Nemnde Max Hauke og Dominik Baldauf vart begge dømde til fem månaders vilkårsbunde fengsel for idrettsbedrageri.

