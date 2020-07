Brennheit Hovland best i Norden – gjorde nytt byks på verdsrankinga

sport

Søndag jakta Hovland den andre PGA-sigeren i karrieren i Ohio, men måtte til slutt nøye seg med tredjeplassen etter å ha slått i vatnet to gonger på sisterunden. Plasseringa til 22-åringen var uansett hans nest beste i karrieren.

Med tredjeplassen innkasserte golfprofilen drygt fire millionar kroner, og i tillegg bidrog han til eit nytt solid rankinghopp.

I forkant av triumfen i den amerikanske byen Dublin låg Oslo-guten på 42.-plass på verdsrankinga. Då den oppdaterte lista vart publisert måndag, hadde han klatra ytterlegare ni plassar.

Det gjer 22-åringen til Nordens best rangerte golfspelar nett no. Hovland har lagt den svenske stjerna Henrik Stenson bak seg på lista for første gong i karrieren. Stenson er nummer 35.

Bykser oppover

Rory McIlroy toppar framleis rankinga føre spanske Jon Rahm. Deretter følgjer Justin Thomas, som vart nummer to i helgas PGA-turnering i Ohio.

Hovland har ti europeiske spelarar føre seg.

Miklagard-golferen har bykst oppover rankingslistene det siste halvanna året. 1. januar i fjor var han rangert som nummer 1157. Sidan den gong har golfstjerna passert fleire viktige milepælar.

23. september i fjor var 22-åringen som første nordmann i historia inne blant dei 100 beste. Då hadde han klatra til 89. plass.

For to veker sidan hadde han så spelt seg inn i topp 50, og sidan har pilene framleis peika oppover.

– Ei bra turnering, i alle fall med tanke på den starten eg hadde. Men når ein kjem så nær, er det sjølvsagt surt. Eg må berre bli litt meir komfortabel i slike situasjonar. Det er ikkje noko hokuspokus, sa Hovland i eit intervju publisert hos Eurosport etter runden på søndag.

Oppgåver i kø

Alt tyder på at Hovland står føre ein sportsleg særs god sommar og haust. Oppgåvene står i kø på PGA-touren, men nordmannen må vente på debuten i Ryder Cup. Nyleg vart det kjende at årets utgåve av den prestisjetunge turneringa, der USAs og Europas beste golfspelarar møtest, er utsett til 2021.

Ryder Cup skulle etter planen ha vore spelt frå 24. til 27. september i Wisconsin.

Neste PGA-turnering for Ekeberg-guten er allereie denne veka, på same bane han nettopp enda på tredjeplass på i Ohio.

Når dei første ballane blir slegne komande torsdag er konkurransen samtidig skjerpa. Tiger Woods, Dustin Johnson og Rory McIlroy er blant dei som har meldt sin ankomst. Det er den første turneringa Tiger er med på sidan februar.

