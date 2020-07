Zlatan om Milan-lenkja trenar: – Kven er han?

sport

Den engelske avisa The Guardian melde for nokre dagar sidan at Rangnick var klar for Milano-klubben.

Zlatan, som den siste tida har gitt fleire kryptiske intervju rundt si eiga framtid, hevdar hardnakka å ikkje vite kven Rangnick er.

– Kven er Ralf Rangnick? Eg veit ikkje kven han er, sa Zlatan ifølgje svenske Aftonbladet.

38-åringen ryktast å vere i ein betent konflikt med Milan-direktør Ivan Gazidis. Det skal ha toppa seg med ein hard konfrontasjon når Gazidis møtte opp på treninga til laget for ein månads tid sidan.

Kontrakten til den svenske stjernespissen med Milan går ut 31. august.

– Om situasjonen held fram med å vere som han er, er det usannsynleg at de ser meg i Milan neste sesong, sa 38-åringen i eit intervju Aftonbladet har gitt att frå italienske Gazzeta.

Etter snuoperasjonen på onsdag mot Juventus var han òg i kryptiske hjørnet.

– Det er godt mogleg Milan-fansen har sett meg live her for siste gongen, sa Zlatan.

(©NPK)