Johaug i podkast: Ville valt lauping føre langrenn

sport

Det fortel ho i NRK-podkasten «I det lange løp».

– Skulle eg valt éin idrett for resten av livet, så hadde det ikkje vorte ski, faktisk. Det hadde vorte løp, seier Johaug.

Dei siste somrane har Johaug verkeleg vist fram talentet sitt på løpebanen. I fjor vart det NM-gull både på 10.000 meter og i terrengløp. Under Impossible Games på Bislett tidlegare i sommar sprang ho så fort at ho var under fjorårets VM-krav på 10.000.

Det har ført til spekulasjonar om ho vil satse på lauping når langrennskarrieren er over. Sjølv understrekar ho at ho ikkje har planar om å ofre langrennskarrieren, men seier ho ville valt lauping dersom ho ikkje kunne kombinert idrettane.

– Eg elskar å ha på meg joggeskoa og kome meg ut i marka og føle ei fridomskjensle. Du kjem så tett på naturen og får vere for deg sjølv. Uansett kvar du er, kan du ha på deg eit joggeskopar og få ei treningsøkt. Så eg elskar å springe.

(©NPK)