Dei Gea sette rekord i Manchester United

3-0-sigeren på torsdag over Aston Villa skreiv både Manchester United og de Gea inn i historiebøkene. Aldri har eit lag i Premier League vunne fire kampar på rad med tre mål eller meir, og aldri har ein utanlandsk spelar spelt fleire kampar for klubben.

Spanjolen spelte kampen sin nummer 399 for dei raude djevlane og drog dermed ifrå danske Peter Schmeichel med sine 398 kampar.

– Unnskyld

I eit intervju med MUTV, TV-kanalen til klubben, beklagar de Gea for å ha teke over rekorden til dansken.

– Unnskyld for det Schmeichel.

29-åringen er veldig fornøgd med åra i buret på Old Trafford og håpar å få bli i klubben ei god stund til.

– Det er fantastisk. Det betyr at eg har vore her lenge og eg har spelt godt på eit høgt nivå. Så eg er veldig stolt over å ha spelt så mange kampar for denne klubben. Forhåpentlegvis blir det 400 kampar til. Eg er veldig, veldig glad, sa spanjolen.

Jaktar meisterligaplass

Dei Gea kom til United frå Atlético Madrid i 2011 og har vore med å vinne både Premier League, Europaligaen, FA-cupen og ligacupen med klubben.

Schmeichel, far til Leicester-målvakt Kasper Schmeichel, var Uniteds sisteskanse frå 1991–1999 og vann den engelske ligacupen éin gong, FA-cupen tre gonger, Premier League heile fem gonger og fekk òg løfte meisterligatrofeet i den siste sesongen sin for klubben.

Manchester United ligg på 5.-plass i ligaen eitt poeng bak Leicester og to poeng bak Chelsea. Ole Gunnar Solskjærs menn jaktar meisterligaplass med fire kampar igjen å spele i årets Premier League-sesong.

