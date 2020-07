Tidlegare Viking-trenar sparka i Sverige

sport

Det stadfestar klubben på nettsidene sine.

– Det er kjedeleg å måtte avslutte det gode samarbeidet vårt gjennom to års tid. Men no må vi rette blikket framover for klubbens beste, seier Leif Widegren, representant for Östersunds sportskomité.

Burchnall vil likevel fungere som hovudtrenar fram til ny trenar er på plass.

Engelskmannen, som trena Viking i 2017-sesongen, forlèt Östersund etter litt over to år i jobben. Burchnall har òg vore assistenttrenar i Sarpsborg 08 då Brian Deane trena klubben.

– Eg har sett pris på åra i Östersund og vil gjerne takke alle supporterane, sa Burchnall.

37-åringen førte klubben til ein skuffande 12.-plass i den første heile sesongen sin, og også denne sesongen har starta trått. Etter seks spelte kampar ligg Östersund på nedrykksplass med fire poeng.

