Revansjesugen Solbakken lovar gull neste år

Midtjylland ligg 14 poeng før dei tek imot Solbakkens menn til toppoppgjer torsdag. Skulle heimelaget vinne i kveld, vil Midtjylland sikre gullet med fem kampar att å spele.

– Eg er vand til at viss FCK taper to eller fire kampar, eller ikkje vinn gull, så er ein i vanskar, sa Ståle Solbakken i eit intervju med danske B.T.

Nordmannen kjenner seg sikker på at hovudstadsslaget slår tilbake neste sesong.

– Eg er ansvarleg for at det ikkje blir gull denne sesongen, men samtidig er eg heilt trygg på at vi kjem tilbake og vinn gull neste år, sa Solbakken.

Sidan FC København vann gull i 2001 har dei berre éin gong gått to sesongar på rad utan å vinne seriemeisterskapen.

