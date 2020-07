Raja møter idrettsforbundet og fotballforbundet fredag

sport

Møte vil føregå på telefon, skriv statsråden på Twitter torsdag. Kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Anderssen i Norges Fotballforbund (NFF) stadfestar dette til NTB.

Møte kjem i stand etter at fotballforbundet tysdag etterlyste å få møte Raja allereie i juli.

I utgangspunktet var det ikkje fastsett noko nytt møte mellom styresmaktene, NFF og Norges idrettsforbund før 10. august. Det meinte NFF er for seint.

Onsdag svara Raja med å invitere fotballforbundet til møte i Bremanger i Vestland torsdag. NFF responderte med at dei ønskte eit digitalt møte. Det møtet blir altså fredag.

Helsestyresmaktene avgjer

– Vi ser fram til prat. Det viktigaste for oss er å få diskutere dei konkrete tiltaka våre for å få til opning 1. august. Digitalt møte sikrar òg at relevante aktørar frå helsestyresmaktene kan vere med, som du har sagt, er det dei som må vurdere opning, skriv Norges Fotballforbund som svar til Rajas tweet.

Kulturministeren fortalde NTB onsdag han ikkje vil bruke «eitt sekund» på å formidle vidare eit eventuelt klarsignal til ytterlegare opning av idretten når det måtte liggje føre frå helsestyresmaktene.

– Det er ikkje kulturministeren som sit på ein raud, gul og grøn knapp. I dette tilfellet er det helsestyresmaktene som har gitt eit eintydig råd til regjeringa om å ikkje opne opp for meir, sa Raja onsdag.

Einmetersregelen

I eit lesarinnlegg i Stavanger Aftenblad onsdag, signert Raja og helseminister Høie, blir breiddeidretten gitt få voner om snarleg oppstart. Der blir det vist til at fagstyresmaktene igjen vil vurdere saka først 1. september, og at det ikkje blir aktuelt å gi unntak for einmetersregelen òg for vaksne i breiddeidretten.

«Da vil i én-meterregelen i realiteten ikke gjelde lenger. Ja, vi er også bekymret for at voksne bryter én-meterregelen når de er ute på byen for å ta seg noen pils en fredagskveld, men de har ikke fått unntak fra én-meterregelen.», skriv dei to statsrådane.

