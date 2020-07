Skjelbred neppe klar for Godset-kampen

sport

Den tidlegare Hertha Berlin-spelaren var berre ti minutt på treningsfeltet på Lerkendal måndag før han gjekk i garderoben med den vonde leggen sin.

Han trena igjen onsdag, men innrømde overfor Adresseavisen at oppgjeret på laurdag mot Strømsgodset høgst sannsynleg går utan han.

– Ein skal aldri seie aldri, men slik det kjennest ut no, kan den kampen kome for tidleg, ja, sa Skjelbred til lokalavisa etter treninga på onsdag.

Rosenborg innleidde sesongen med berre eitt poeng på dei fire første kampane. Så fekk trenar Eirik Horneland sparken, og under den mellombelse trenaren Trond Henriksens leiing har det vorte to sigrar og ein uavgjord for trønderane.

(©NPK)