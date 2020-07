Mot snarleg møte mellom Raja og idrettstoppane – lite tyder på opning

sport

Toppleiinga i Norges Fotballforbund varsla tysdag i ei pressemelding at dei ville be om eit raskt møte med kulturministeren for å leggje fram planane for eit eige smittevernopplegg rundt breiddefotballen.

Målet er at rettleiaren skal bane veg for oppstart av full kontakttrening og kampar, og NFF vil ha grønt lys til å komme i gang allereie 1. august.

Onsdag morgon gjekk kulturminister Raja ut i sosiale medium og inviterte idrettstoppane til eit møte om saka torsdag.

– De ber om møte snarast i juli. Eg kan møte dykk allereie i morgon! Eg er på Knutholmen i Bremanger og ferdig med programmet kl. 17. Kan de vere på plass i morgon, eller vil de eg finn ein annan dag? Heitte det i meldinga frå statsråden på Twitter.

I svaret sitt til statsråden er NFF positive til at møtet kan haldast raskt.

– Eg set pris på at Raja responderte raskt og tek initiativ til eit møte. Vi vil gjerne finne eit tidspunkt dei neste dagane, seier fotballpresident Terje Svendsen til NTB.

Statsråden positiv

Fotballpresidenten seier samtidig at praktiske omsyn og ferieavvikling gjer det mest formålstenleg å halde møtet digitalt.

Kulturministeren, som er på rundreise på Vestlandet, seier han er klar til å møte idrettsleiinga ansikt til ansikt eller på telefon gjennom dagane som kjem. Han skisserer både Ålesund, Molde og fleire andre byar som moglege møtestader.

– Viss vi ikkje får til fysisk møte, møter eg dei sjølvsagt på Teams, Skype eller telefon. Det skulle berre mangle, seier han til NTB.

Dermed tyder mykje på at Norges Fotballforbund raskt får møtet dei ønskjer seg. Fotballpresidenten er samtidig oppteken av at helsestyresmaktene, som har ei sentral rolle i vurderinga av forslaget til smittevernopplegg for breiddeidretten, også deltek.

– Til sjuande og sist er det helsestyresmaktene dette står på. Raja har sjølv sagt at helsestyresmaktene er nøkkelen, seier Terje Svendsen til NTB.

Ingen dato

Det siste er òg kulturministeren klar på. Han viser til at regjeringa følgjer dei råda som til kvar tid kjem frå Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI).

– Det er ikkje kulturministeren som sit på ein raud, gul og grøn knapp. I dette tilfellet er det helsestyresmaktene som har gitt eit eintydig råd til regjeringa om å ikkje opne opp for meir, seier Raja til NTB.

Statsråden viser vidare til at Helsedirektoratet og FHI er bedne om å gjere ei ny vurdering av når idretten kan opnast ytterlegare. Inntil han finst, oppmodar kulturministeren John Arne Riise og andre i fotballen til å følgje spelereglane og ha is i magen.

– Akkurat no gjeld det å verne kontroll over pandemien, for vi har verken ein vaksine eller ei behandling mot dette. Då gjer vi lurt i å lytte til (Bjørn) Guldvog, (Espen Rostrup) Nakstad og (Camilla) Stoltenberg, seier Raja med tilvisning til helsetoppane i Helsedirektoratet og FHI.

Kulturministeren legg samtidig til at han ikkje vil bruke «eitt sekund» på å formidle vidare eit eventuelt klarsignal til ytterlegare opning av idretten når det måtte finnast.

Kjøll opnar for tidlegare møte

I eit lesarinnlegg i Stavanger Aftenblad onsdag, signert Raja og helseminister Høie, blir breiddeidretten gitt få voner om snarleg oppstart. Der blir det vist til at fagstyresmaktene igjen vil vurdere saka først 1. september, og at det ikkje blir aktuelt å gi unntak for éinmetersregelen òg for vaksne i breiddeidretten.

«Da vil én-meterregelen i realiteten ikke gjelde lenger. Ja, vi er også bekymret for at voksne bryter én-meterregelen når de er ute på byen for å ta seg noen pils en fredagskveld, men de har ikke fått unntak fra én-meterregelen», skriv dei to statsrådane.

I utgangspunktet var det ikkje planlagt noko nytt møte mellom NFF, Norges idrettsforbund og kulturministeren før 10. august. Det blir det etter alle solemerke no. Idrettspresident Kjøll opnar òg for å endre til eit tidlegare tidspunkt.

– Dersom statsråd Abid Raja ønskjer å endre møtet til ein tidlegare dato vil NIF naturlegvis stille seg positiv til dette, skriv idrettsforbundet i ei fråsegn til NTB.

Reaksjonane har vore sterke på at fotballspelarar over 19 år verken kan trene eller spele kampar som normalt av omsyn til smittevernet. Styresmaktene viser til at gjenopninga av idretten må skje gradvis og at breiddeidretten derfor må vente.

Idrettsrørsla generelt, og fotballen spesielt, meiner faren for fråfall er stor dersom det dryger ytterlegare med oppstart.

Tysdag gjekk tidlegare storspelar John Arne Riise ut og oppmoda fotballspelarar til å bryte med einmetersregelen og starte opp med vanleg trening. Riise er trenar i 3. divisjonsklubben Flint Tønsberg.

(©NPK)