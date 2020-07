Liverpool-profil ferdig i klubben

sport

Klopp stadfestar at han ikkje tenkjer å sende Lallana på banen sjølv om midtbanemannen er skadefri. Det er for å forhindre at han ikkje skader seg før han skal finne seg ny klubb, melder nyheitsbyrået AFP.

Spelaren og klubben skal ha ei semje om at Lallana mest sannsynleg ikkje speler for Liverpool igjen.

– Det er klart at Adam vil forlate klubben i sommar. Vi har ein vanskeleg situasjon, men eg respekterer Adam mykje, seier Klopp.

Den tyske trenaren er full av lovord om eleven han omtalar som «ein av mine viktigaste spelarar i tida mi her».

– Frå ståstaden min er han ei legende her, så han kan bli ei legende ein annan stad frå neste sesong, seier Klopp.

Leicester har vorte utpeika som favorittar til å sikre seg spelaren med 34 landskampar for England.

