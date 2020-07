Sterkt trekløver er blant Noregs tøffaste idrettsmenn

sport

I koronapausen har dei sumt med strikk i private basseng og vist seg fram på imponerande vis i konkurranse med nokon av Noregs beste friidrettsutøvarar.

Den svært gjennomtrena trioen frå Bergen har alle håp om OL-gull i Tokyo om eitt år og har ikkje lege på latsida sjølv om dei fekk idrettslivet snudd på hovudet då koronapandemien ramma og samfunn verda rundt vart stengt.

Kristian Blummenfelt set ord på det som for han har vore svært uvanlege månader. Normalt reiser han verda rundt og konkurrerer og oppheld seg aller helst i høgda for å samle raude blodlekamar.

– Det har gått ganske greitt. Det er ikkje ofte vi får vore så lenge heime i strekk. Det har vorte ein påtvinga pause. Eg har trena 30 timar i veka og har prøvd å ikkje stresse for mykje med at ting ikkje er som normalt. Eg har prøvd å nyte det, seier 26-åringen til NTB då vi fekk ein prat med han og resten av triatlonlandslaget på Ekebergrestauranten i Oslo sist fredag.

Blummenfelt fortel om dagar med valfri trening, mykje volum og lite struktur.

– Men eg saknar det å reise og konkurrere. Eg kjem nok ikkje til å vere så mykje heime som dette i strekk dei neste 10–15 åra. Eg er vand til å leve i ein koffert.

Gode tider

Til liks med landslagskameratane har Blummenfelt sprunge ekstra mykje. Det har vorte både gate- og baneløp. Blummenfelt har klart 13.51 på fem kilometer gateløp, og han irriterer seg for at ein lårskade sette ein stoppar på ei tid rundt 28.20 på 10.000 meter på banen sist veke.

– Vi har variert med interne prosjekt, seier han.

Gustav Iden har klokka inn på 14.01 på 5000 meter. Det er to sekund svakare enn kva Casper Stornes har klart. Iden klarte i tillegg 29.01 på 10.000 meter utan at han var heilt nøgd med det. I det løpet fekk Stornes magetrøbbel, og tida vart svakare enn han hadde håpa.

– Det har gått greitt i koronatida. Eg har følt at presset på grunntreninga har vore mindre, men det vart kjedeleg etter ei stund, og då såg vi etter konkurransar, fortel Iden.

Då symjeanlegga vart stengde, skapte det utfordringar. Iden løyste det ved å nytte eit lite privat basseng til naboen der han sumde med strikk.

Casper Stornes laga sitt eige basseng.

– Eg fekk basseng i hagen etter nokre veker. Det har òg Kristian nytta seg av, seier Stornes.

OL til neste år

Sportssjef Arild Tveiten seier at dei norske utøvarane er unge, og at det slik sett berre er ein fordel at OL i Tokyo vart utsett. Det gir dei eitt år til med ekstra trening. Det er ikkje sikkert at sirkuset mest rutinerte utøvarar set like stor pris på utsetjinga.

– I starten på koronatida vart eg stressa. Eg var stressa for å miste trening samanlikna med konkurrentane. Då det først vart utsett, tenkte eg at det var ein fordel. Eg trur at eg har god nytte av eit ekstra år med trening. Eit OL-gull er innan rekkjevidd. Gull er eit reelt mål, meiner Iden.

Den same målsetjinga har Blummenfelt:

– Eg trur det er hipp som happ for eigen del. Det viktige er om du er i flytsona i dei siste tre månadene inn mot meisterskapen. Det er verre for dei eldste at OL vart utsett. Og størst fordel for dei unge.

Casper Stornes har òg snudd seg rundt i hovudet:

– Eg var veldig mentalt innstilt på å gjere det bra i OL no i sommar, og eg var eigentleg klar. Så vart det utsett. Då tenkte eg at dette var jævlig surt. Eg håpar det blir OL til neste år.

Den neste internasjonalen triatlonkonkurransen blir truleg EM i Tartu i Estland 28. til 30. august.

