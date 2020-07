MLS-stjerna Carlos Vela blir ikkje å sjå i Orlando, og FC Dallas har trekt seg

sport

MLS-stjerna Carlos Vela vart toppskårar i 2019 med elleville 33 mål på 36 kampar, og starta 2020-sesongen med mål i begge kampane før sesongen vart utsett på ubestemt tid. I 2019 vart han òg kåra til den mest verdifulle spelaren i ligaen.

Men når Major League Soccer (MLS) gjer comeback 9. juli etter viruspausen med ei turnering for alle 26 klubbar i ESPNs idrettskompleks i Orlando, Florida, blir ikkje Vela å sjå.

Gravid kone

Kona til Vela er gravid, og stjernespissen ønskjer ikkje å ta nokon sjansar når kona skal føde om ikkje lenge.

– Det er ikkje noko eg heller ville gjort enn å vere med lagkameratane mine i Orlando. Eg kjem alltid til å gi alt eg har for klubben, fansen og byen Los Angeles. Likevel er det best for helsa til familien at eg blir heime med kona mi, seier Vela i ei utsegn.

Vela er lagkamerat med Adama Diomandé. LAFC opnar mot Houston Dynamo 14. juli.

– Carlos er sjølvsagt ein viktig spelar, og vi står bak avgjerda, men vi skal klare oss utan òg, seier tidlegare Stabæk-trenar og noverande LAFC-trenar Bob Bradley.

Trekt seg

FC Dallas opna 2020-sesongen med ein siger og ein uavgjord. Laget har trekt seg som følgje av at fleire internt i klubben har testa positivt på koronaviruset.

– Det er det beste for oss å ikkje delta. Vi må fokusere på helsa til spelarane og støtteapparatet, seier FC Dallas-trenar Luchi Gonzalez.

Ronny Deilas New York City møter Jakob Glesnes' Philadelphia Union torsdag 9. juli 15.00. Ola Kamara og hans DC United speler mot Toronto FC to dagar seinare i den første kampen deira.

(©NPK)