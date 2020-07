Kinesiske fotballprofilar blir isolerte – uro rundt den mentale helsa til spelarane

sport

Den kinesiske fotballen blir i gang sparka 25. juli, fem månader etter planlagd oppstart.

16 lag fordelte i to grupper på åtte skal spele bak lukka dører. Men det er ikkje berre tilskodarane som ikkje får vere med fotballprofilane, også familiane til spelarane må bu seg på å ikkje sjå sine kjære på minst to månader.

For å halde oppe strenge smitteverntiltak blir dei to gruppene med lag plasserte på kvart sitt hotell. Det blir ikkje opna for at dei kan møte folk utanfor fotballen. Når spelarane ikkje trenar eller speler kamp, må dei vere på hotellet.

Shijiazhuang Ever Brights administrerande direktør Zhao Junzhe er uroleg for spelarane sine.

– Det trengst nokre tiltak for å hjelpe spelarane til å slappe av, og vi ber om det frå Det kinesiske fotballforbundet (CFA), seier Juntzhe til nyheitsbyrået Xinhua.

Journalist i avisa Oriental Sports Daily, Ji Yuyang, hevdar å vite at Det kinesiske fotballforbundet er klar over problemet, og at psykologar vil vere på plass for å lette på dei psykologiske utfordringane ved å ikkje ha familie og vener i nærleiken, skriv AFP.

