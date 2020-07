John Arne Riise oppmodar til brot på koronareglane i breiddefotballen

sport

Det kjem fram av ein e-post TV 2 har fått tilgang til.

– Eg meiner vi alle bør stå opp og gi faen. Vi bør frå i morgon (måndag) trene normalt som ein protest mot den urettferda vi alle føler. Regjeringa snakkar om kor viktig breidda er heile tida, vel, handling seier meir enn ord! skriv Riise til trenarkollegaene i 3. divisjon, avdeling 2.

Måndag gjekk Norges Fotballforbund ut og åtvara mot nettopp slike demonstrasjonar

– Vi fryktar at ein slik demonstrasjon kan skape unødvendig splitting mellom ulike lag internt i ligaene, og dessutan mellom NFF sentralt og klubbane. NFF vil i utgangspunktet ikkje ha moglegheit til å kontrollere og følgje opp brot på eit regelverk som ikkje er knytt til fotballens eige regelverk, skreiv generalsekretær Pål Bjerketvedt i eit brev.

Bakgrunnen i saka er at det ikkje blir noko ytterlegare opning av breiddefotballen før tidlegast i august, noko som har fått Fotball-Noreg til å rase. Medan barn og ungdom under 20 år kan drive fullkontaktstrening og snart spele kampar, er det same berre tillate på dei tre øvste nivåa til herrane og dei to øvste nivåa til kvinnene.

Riise har ikkje svart på TV 2s førespurnader tysdag. 39-åringen har spelt 110 landskampar for Noreg, noko som er flest på herresida. Han spelte for den engelske storklubben Liverpool frå 2001 til 2008.

