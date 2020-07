Europeisk fotball kan tape 40 milliardar på viruskrisa: – Eit seismisk sjokk

sport

Bak undersøkinga som vart presentert tysdag står foreininga ECA. Dei organiserer klubbar frå heile Europa.

Tala baserer seg på inntektsbortfallet klubbar frå 55 europeiske fotballnasjonar har anslått å lide denne sesongen og i 2020/21-sesongen som følgje av virussituasjonen. Eventuelle overskot frå spelarsal er ikkje inkluderte.

Klubbane mistar truleg 1,6 milliardar euro, tilsvarande 17 milliardar kroner, i inntekter i inneverande sesong. Neste sesong blir bortfallet anslått å bli endå mykje større.

– Dette demonstrerer at den finansielle påverknaden covid-19 har på europeiske klubbar allereie er eit seismisk sjokk, seier den administrerande direktøren i klubbforeininga Charlie Marshall ifølgje nyheitsbyrået AP.

Tilskodartap

Styreleiar Andrea Agnelli, som også er president i den italienske fotballgiganten Juventus, kallar koronakrisa «ein verkeleg eksistensiell trussel» for fotballindustrien.

Fotballigaer over heile Europa vart sette på pause då smittespreiinga for alvor skaut fart i mars. Enkelte har no kome i gang att, medan andre valde å avblåse sesongen.

Dei mange utsette og avlyste kampane har påverka inntektene frå TV-avtalar over heile verda. Samtidig har mange kampar gått bak lukka dører, noko som også svir økonomisk for klubbane.

Alt tyder på at det mange stader blir tomme tribunar også i månadene som kjem.

Må ta grep

Som ledd i undersøkinga som vart presentert tysdag, er det sett nærare på den økonomiske situasjonen i klubbar tilhøyrande ti utvalde ligaer. Blant klubbane i dei mest pengestinne ligaene i England, Frankrike, Tyskland, Italia og Spania blir det anslåtte å gå mot eit inntektstap på meir enn fire milliardar denne sesongen og ytterlegare 11 milliardar neste sesong.

– Dei økonomiske verknadene stoppar ikkje når kampane kjem i gang att. Dei held derimot fram inn i neste sesong, og vi må ta grep for å skape ein berekraftig fotballindustri på lang sikt, seier ECA-direktør Marshall, ifølgje AP.

Normalt sett har 60 prosent av inntektene til europeiske toppklubbar gått til å betale lønningar. ECA, som har 246 medlemsklubbar, anslår at talet neste sesong vil liggje på 69,3 prosent.

Både Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) og Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har varsla at dei vil bidra med pengar for å hjelpe klubbane gjennom viruskrisa.

