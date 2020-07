Norske handballprofilar mista trenaren etter usemje

sport

Bakgrunnen for Madsens avgjerd er at trenaren er usamd i strategien klubbleiinga styrer etter, heiter det i ei fråsegn måndag.

Ved sida av Stine Skogrand er òg Helene Gigstad Fauske, Vilde Johansen og Ingvild Bakkerud del av spelarstallen i Ikast-Herning.

Jeanett Kristiansen spelte òg for Jylland-klubben sist sesong, men nyleg vart det klart at ho vender tilbake til Vipers i norsk handball.

Klubbleiinga skal ha vedteke at tida med raude tal i budsjetta no er over. Derfor blir det teke grep for å spare pengar, noko som mellom anna inneber at det skal satsast meir på spelarar frå klubbens eige talentsystem.

– Denne strategien har hovudtrenar Mathias Madsen ikkje ønskt å jobbe etter, og derfor lufta han for ei månads tid sidan moglegheita for at samarbeidet skulle opphøyre etter fire år, det siste av dei som hovudtrenar, heiter det frå klubben.

Madsen hadde i utgangspunktet kontrakt i eitt år til.

Kasper Christensen blir ny trenar for Stine Skogrand og lagvenninnene. Han kjem frå jobben som trenar for Sønderjyskes herrelag.

Skogrand og Helene Gigstad Fauske var begge med i Noregs tropp til VM i Japan i fjor.

