LSK har selt nær 5.000 billettar til historisk kamp

Lillestrøm har måndag ettermiddag selt 4.726 billettar til kampen på tysdag mot HamKam. Det er Lillestrøms første heimekamp på nivå to sidan 1974, etter at klubben i fjor haust rykte ned på dramatisk vis.

På grunn av koronarestriksjonane vil det store fleirtalet av billetthaldarane ikkje sleppe inn på kampen på tysdag.

Klubben melder på nettsidene sine at det blir trekt ut éin person som kan få besøk av LSK-profilen Arnór Smárason for å sjå kampen i si eiga stove, i tillegg til at det vil bli delt ut to VIP-billettar.

Arnór Smárason er skadd og er ikkje aktuell for møtet med HamKam.

– LSK–HamKam blir den første heimekampen vår i OBOS-ligaen, ein kamp vi hadde store ambisjonar om å setje publikumsrekord i ligaen på. No som pandemien sette ein stoppar for det, er det stort å sjå det engasjementet som kan gjere at vi får ein publikumsrekord, i sofaen. Vi er spente på å sjå kor mange billettar som er selde når kampen er ferdigspelt, seier dagleg leiar Robert Lauritsen i LSK.

I samsvar med retningslinjene til styresmaktene kan 200 tilskodarar sleppast inn på Åråsen til kampen på tysdag. Dei billettane går til helsepersonell på Akershus universitetssjukehus (Ahus).

