Utspelet kjem i eit ope brev krinsleiarane har sendt til regjeringa. Der blir det bede innstendig om at dei delane av norsk fotball som framleis ikkje har fått klarsignal til å starte opp full aktivitet, får nettopp det seinast 1. august.

Sist fredag vart det kjent at styresmaktene ikkje vil opne opp for kampar og treningar i breiddefotballen i juli. Når klarsignalet kan kome, er uvisst. Det neste møtet mellom Norges Fotballforbund, Norges Idrettsforbundet og den politiske leiinga i Helse- og omsorgsdepartementet skal vere fastsett til 10. august.

Ei ytterlegare utsetjing av oppstarten ser leiarane i dei 18 fotballkrinsane i landet mørkt på.

– Utan normal trening frå seinast 1. august kan vi gå glipp av årets fotballsesong. Det høyrest kanskje ut som krisemaksimering at tida er i ferd med å renne ut, men ho er det. Det er krise! heiter det i brevet som no er sendt regjeringa.

Heng saman

Brevet er underteikna av Tore-Christian Gjelsvik, leiar i Hordaland fotballkrins.

– Vi har eit sterkt engasjement for samfunnet, idretten og folkehelsa, og føler no at vi har ei regjering som ikkje ser konsekvensen av å ikkje sleppe til den siste delen av norsk fotball, heiter det vidare.

I slutten av juni vart det vedteke at barn og ungdom som er 19 år eller yngre kan drive full idrettsaktivitet frå 1. august. Breiddeidretten har likevel ikkje fått det same grøne lyset.

Krinsleiarane meiner omsynet til barn og unge må sjåast i samanheng med fotballaktiviteten for dei som er eldre.

– Alt heng saman med alt, topp og breidd, barne- og ungdomsfotballen og dei som ikkje får spele no, vaksenfotballen. Utan det eine taper det andre. Vi taper fysisk aktivitet, det frivillige, engasjement og folkehelse, skriv krinsleiarane.

Det blir uttrykt vidare uro rundt at heile fotballsesongen 2020 no kan ryke for mange lag i lågare divisjonar. Det har mellom anna samanheng med at vêr-, bane- og lysforhold gjer det utfordrande å strekkje sesongen langt utover hausten.

Uroa over løkkefotball

Krinsane lovar òg å halde fram den gode jobben som er gjord for å ta vare på smittevernet og hevdar organisert aktivitet slik sett er betre enn situasjonen som no rår.

– Vi er urolege for at stadig fleire spelar uorganisert fotball med fullkontakt ute på løkka utan at vi kan kontrollere det, heiter det i brevet.

Fotballpresident Terje Svendsen var òg skuffa då det vart kjent at det tidlegast blir opna for oppstart av full aktivitet i breiddefotballen i august.

Kulturminister Abid Raja (V) avviste på si side i ein e-post til Aftenposten nyleg at det er usemje mellom departementet og idretten om vegen vidare.

– Det er inga usemje. Idrettspresident Berit Kjøll og eg er samde om å møtast rett over sommaren, saman med helsestyresmaktene slik at vi kan leggje ein plan for når og korleis vi kan opne opp for normal aktivitet i breiddeidretten, samtidig som vi vernar kontrollen over pandemien, skreiv statsråden.

Han uttrykte samtidig forståing for situasjonen for breiddeidretten.

– Som idrettsminister er eg sjølvsagd like ivrig etter å normalisere idrett og aktivitet. Så har helsestyresmaktene gjort ei nøye vurdering av kor langt unntaket for idretten skal gå. Eg forstår sjølvsagt at det er frustrerande for mange, men håpar at ivrige fotballglade menneske òg forstår at vi som samfunn bør følgje råda frå helsestyresmaktene om koronaviruset, skreiv Raja.

