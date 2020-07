Dansk tempotalent klar for norsk sykkellag

sport

Nykomlingen tok EM-gull i tempo i august i fjor, og er òg dansk U23-meister i disiplinen. Han har òg ein tempobronse frå den danske seniormeisterskapen.

Det norske laget stadfestar på Twitter-kontoen sin at dansken har signert for dei.

Price-Pejtersen kjem frå laget coloQuick. Det er same lag som resten av dei fem danske Uno-X-ryttarane – Jacob Hindsgaul, Morten Hulgaard, Niklas Larsen, Fredrik Rodenberg og Julius Johansen – kom frå.

– Vi er sjølvsagt glade for at vi heile tida som talentutviklingslag kan fostre ryttarar som er interessante for lag på eit høgare nivå, seier coloQuick-sportsdirektør Brian Petersen.

